大多数美国企业去年第四季营收和获利优于预期

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约1月31日 - 美国企业第四季获利强于预期,不像之前两季的情况,大多数的企业亦公布优于预期的营收.
这可能是需求改善的迹象,或只是反映了分析师之前大举下修业绩预期的结果.策略师表示,美国可能的"财政悬崖",飓风桑迪造成的损害,以及全球经济成长仍迟滞,这些都令人担忧不已.
"他们定下偏低的门槛",但优于营收预估的企业百分比比例"仍让人大感意外,"RBC Wealth Management资深副总裁Allan Flader表示.
"对市场而言,这真的是好迹象."
自美国铝业(Alcoa)(AA.N)1月8日公布财报以来,指标标准普尔500指数.SPX已上涨2.5%.1月份标普涨幅达5.1%,为2011年10月以来最大月度涨幅.
财报季约过了一半,根据汤森路透的数据,标普500企业中有69%优于分析师的预期,高于长期均值62%.
在营收方面,迄今有66%的企业超乎预期,高于62%的均值.该比例也高于第三季和第二季的39%和41%.
第四季获利如今预期将成长3.7%,三周前预估为1.9%,但远低于10月时预测的成长9.9%.
营收成长如今预估为2.4%,高于三周前的1.9%.
Flader表示,欧洲不像许多人原来预估的那么糟."大家原本以为欧洲完蛋了,这也有帮助作用."
在标普的企业中,科技业的获利超乎预期者最多,有81%的科技业公布的获利高于预估.在能源、工业及消费性电子企业中,目前也有逾70%高于预期.
"见到营收再度优于预期,这意义重大,我认为这是令人鼓舞的事,"OppenheimerFunds首席分析师Jerry Webman表示.
"这暗示有经济活动进行,当有经济活动时,就能够赚到钱."(完)
(编译 戴素萍; 审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。