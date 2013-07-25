美国企业料增加资本财支出 初请失业金人数上升但就业复苏趋势未变

4月9日在丹佛拍到的工作招聘场景。 REUTERS/Rick Wilking

7月26日 - * 6月核心资本财订单上升0.7%

* 总体耐久财订单较前月升4.2%

* 报告预示下半年经济成长向好

* 上周初请失业金人数上升，但就业保持复苏势头

路透华盛顿7月25日 - 衡量美国企业资本财支出计划的指标在6月上升，提升了今年下半年经济成长加速的希望。

周四公布的数据进一步暗示，制造业在今年稍早出现疲弱阶段后重拾部分动能，而且亦支持认为紧缩财政政策对经济的拖累正在减弱的看法。

周四公布的另一份报告显示，上周初请失业金人数小幅上升，但继续处在显示就业市场仍在复苏的区间。

美国商务部公布，上月扣除飞机的非国防资本财订单增长0.7%，5月的增幅亦从1.5%上修至2.2%。该数据是衡量企业支出计划的指标。

“这似乎预示着企业资本支出在第三季将会增加，意味着第三季经济增长将会升温，”RBC资本市场的资深美国分析师Jacob Oubina表示。

然而，用于计算国内生产总值(GDP)中设备与软件支出的所谓核心资本财出货在6月下降0.9%，而5月为增加1.9%，提醒人们经济增长在第二季放缓的幅度有多大。

由于受到疲弱的出货数据影响，预测公司Macroeconomic Advisers将其对第二季GDP增长环比年率的预估调降0.2个百分点至0.5%。摩根大通也将其预估至降至0.5%。

税率上调和政府大幅削减支出压制了上半年的经济活动，但这种拖累正在明显消退。

除了企业计划投资支出增加，报告还显示6月耐久财总体新订单大增4.2%，得益于运输机械方面的需求增长。

这是耐久财订单连续第三个月上升，并升至纪录高位，超过2007年12月触及的前峰值。

浏览耐久财订单图表，请点选(link.reuters.com/huq55t)

浏览初晴失业金图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)

**就业市场情况改善**

劳工部公布另一份报告显示，上周初请失业金人数增加7,000人至34.3万，分析师称，与汽车厂每年这个时候关闭相关的波动性可能扭曲整体就业市场状况。

汽车厂通常都在7月关闭以进行检修。但他们或者已缩短关闭时间，或者干脆不关闭，摆脱了政府用来对数据进行季节性调整的模式。

分析师称，四周初请失业金均值与说明就业市场形势改善的水准一致。

“从初请失业金四周均值来看，显然并没有证据表明7月失业问题加剧，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。他称这预示下周出炉的6月非农就业报告将表现不错。分析师预期该报告将显示美国7月非农就业岗位增加18.4万个。(完)

(编译 兰秀娟/徐文焰/李爽；审校 张涛/石冠兰/张荻)

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