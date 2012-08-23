美加州三县山火肆虐 进入紧急状态

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透加州雷德布拉夫8月22日电（记者 Mary Slosson）---美国加利福尼亚州州长杰里·布朗（Jerry Brown）周三宣布，北加州三县因山火肆虐进入紧急状态。这些地区发生的山火已烧毁50栋建筑，还有200多栋建筑面临威胁。
这场名为“Ponderosa”的火灾过火面积超过2.4万英亩，加州首府萨科拉曼多（Sacramento）以北约200公里处的两个县Tehama和Shasta受影响，已有约3,000人撤离。
消防部门称，截至周三下午，这场因雷电引起的大火已有50%得到控制，但仍有200栋住宅、10处商业地产和30栋建筑面临大火威胁。
布朗还宣布，附近的Plumas县也进入紧急状态。宣布进入紧急状态，意味着政府将拨款协助灭火。
消防部门预计将从周三开始调查火灾损失。
加利福尼亚州森林和防火部在其网站称：“消防人员正在奋力打通长约11英里的防火线，并加固现有的防火线。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。