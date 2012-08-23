美加州三县山火肆虐 进入紧急状态

路透加州雷德布拉夫8月22日电（记者 Mary Slosson）---美国加利福尼亚州州长杰里·布朗（Jerry Brown）周三宣布，北加州三县因山火肆虐进入紧急状态。这些地区发生的山火已烧毁50栋建筑，还有200多栋建筑面临威胁。

这场名为“Ponderosa”的火灾过火面积超过2.4万英亩，加州首府萨科拉曼多（Sacramento）以北约200公里处的两个县Tehama和Shasta受影响，已有约3,000人撤离。

消防部门称，截至周三下午，这场因雷电引起的大火已有50%得到控制，但仍有200栋住宅、10处商业地产和30栋建筑面临大火威胁。

布朗还宣布，附近的Plumas县也进入紧急状态。宣布进入紧急状态，意味着政府将拨款协助灭火。

消防部门预计将从周三开始调查火灾损失。

加利福尼亚州森林和防火部在其网站称：“消防人员正在奋力打通长约11英里的防火线，并加固现有的防火线。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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