美国总统奥巴马与加拿大总理特鲁多亲切互动关系良好

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透华盛顿3月10日（记者 David Ljunggren） - 美国总统奥巴马周四在白宫盛情欢迎加拿大总理贾斯汀·特鲁多，为美加关系多年来的尴尬局面翻篇，明确表示与特鲁多心有灵犀。
“他的竞选主题是希望和改变。他的正面和乐观愿景激励着年轻人，”奥巴马在白宫椭圆办公室与特鲁多会面后说道。
“因此，从我的角度看，有什么不喜欢的呢？”奥巴马指出，并提到特鲁多对环境问题的承诺。
奥巴马在国宴上语气温暖、不拘礼节，对特鲁多表示他“可能是叫贾斯汀的加拿大人中最受欢迎的”。歌手贾斯汀·比伯也来自加拿大。
这是加拿大领导人自1997年以来首次获得白宫晚宴待遇。特鲁多的前任哈珀从未获得这样的待遇。
在周四上午的欢迎仪式上，奥巴马调侃加拿大境内的冰球队近几年未能在NHL（国家冰球联盟）夺冠一事，对特鲁多开玩笑称：“斯坦利杯（NHL冠军奖杯）在哪儿呢？对不起，是在我的家乡由芝加哥黑鹰队保管吗？”
特鲁多回答道，美国对加拿大出口的需求很大，包括去年帮助芝加哥黑鹰队赢得NHL冠军的三名球星。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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