专访：美企Century Aluminum考虑对中国提起贸易诉讼--执行长

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透纽约11月20日 - 美国Century Aluminum(CENX.O)执行长Michael Bless周五表示，正在与当局协商抑制进口大量中国廉价金属的办法，其中包括提起贸易诉讼，这可能导致贸易争端升级。
他对路透表示，可能很快对中国提起诉讼，或许会得到北美钢铁工人联合会(USWA)的支持。
“这显然是补贴的问题，”Bless说。“这就是我们征收反补贴税的原因。”
Bless称，Century将很快自行向美国国际贸易委员会请求提起诉讼。Century是嘉能可(GLEN.L)旗下公司。
他说，Century还在考虑自行起诉的可能性，并正在与美国商务部就各种选择进行“积极协商”。
美国生产商称，中国企业享受省级政府的廉价电力补贴，这些企业以半成品的形式出口铝，以避开出口关税。
美国铝业协会(Aluminum Association)已要求美国贸易代表和国际贸易委员会调查这些产品的标签。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。