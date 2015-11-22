专访：美企Century Aluminum考虑对中国提起贸易诉讼--执行长

路透纽约11月20日 - 美国Century Aluminum(CENX.O)执行长Michael Bless周五表示，正在与当局协商抑制进口大量中国廉价金属的办法，其中包括提起贸易诉讼，这可能导致贸易争端升级。

他对路透表示，可能很快对中国提起诉讼，或许会得到北美钢铁工人联合会(USWA)的支持。

“这显然是补贴的问题，”Bless说。“这就是我们征收反补贴税的原因。”

Bless称，Century将很快自行向美国国际贸易委员会请求提起诉讼。Century是嘉能可(GLEN.L)旗下公司。

他说，Century还在考虑自行起诉的可能性，并正在与美国商务部就各种选择进行“积极协商”。

美国生产商称，中国企业享受省级政府的廉价电力补贴，这些企业以半成品的形式出口铝，以避开出口关税。

美国铝业协会(Aluminum Association)已要求美国贸易代表和国际贸易委员会调查这些产品的标签。(完)