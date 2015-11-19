特鲁多和奥巴马首次正式会晤 修复双边关系

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉11月19日（记者 Matt Spetalnick/David Ljunggren） - 加拿大新总理特鲁多周四首次与美国总统奥巴马正式会晤，双方努力修复过去10年受损的双边关系。
“我有信心他能够为加拿大政坛注入活力并实施改革，”奥巴马在两人会面后对记者们说道。
奥巴马称，他希望特鲁多明年初能访问白宫，进行更加实质性的会谈。
“这将是加强两国关系的好时机，”特鲁多说道。
两位领导人表示，他们就采取更多措施保护环境以及美国领导的打击“伊斯兰国”行动的重要性达成共识。
但特鲁多宣称要坚持承诺、撤回在伊拉克和叙利亚打击武装分子的六架加拿大战机。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。