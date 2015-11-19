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时事要闻 | 2015年 11月 19日 星期四 19:01 BJT

特鲁多和奥巴马首次正式会晤 修复双边关系

路透马尼拉11月19日（记者 Matt Spetalnick/David Ljunggren） - 加拿大新总理特鲁多周四首次与美国总统奥巴马正式会晤，双方努力修复过去10年受损的双边关系。

“我有信心他能够为加拿大政坛注入活力并实施改革，”奥巴马在两人会面后对记者们说道。

奥巴马称，他希望特鲁多明年初能访问白宫，进行更加实质性的会谈。

“这将是加强两国关系的好时机，”特鲁多说道。

两位领导人表示，他们就采取更多措施保护环境以及美国领导的打击“伊斯兰国”行动的重要性达成共识。

但特鲁多宣称要坚持承诺、撤回在伊拉克和叙利亚打击武装分子的六架加拿大战机。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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