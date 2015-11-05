美国正式驳回TransCanada关于暂停Keystone项目评估的请求

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿11月4日 - 美国周三正式驳回关于暂停对拟议Keystone XL输油管道进行评估的请求，此决定料将导致项目遭奥巴马政府否决。
很多人认为TransCanada (TRP.TO)请求推迟评估，是为了避免该项目遭到愈发重视环境问题的奥巴马总统否决，等2016年11月大选后再拍板定案。
白宫拒绝置评，但在周二暗示奥巴马政府不会接受TransCanada的请求。
美国国务卿克里(凯利)尚未给出对这一80亿美元项目提供建议的时间表。
“国务卿认为，出于对项目进展以及截至目前所有投入的尊重，目前最好保持进程不变，继续进行评估，”国务院发言人John Kirby在周三的新闻发布会上称。
由于该项目涉及跨境，国务院必须出具建议。
TransCanada称，尊重国务院的决定，将继续请求获批。
TransCanada股价周三收高1.5%。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。