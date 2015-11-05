美国正式驳回TransCanada关于暂停Keystone项目评估的请求

路透华盛顿11月4日 - 美国周三正式驳回关于暂停对拟议Keystone XL输油管道进行评估的请求，此决定料将导致项目遭奥巴马政府否决。

很多人认为TransCanada (TRP.TO)请求推迟评估，是为了避免该项目遭到愈发重视环境问题的奥巴马总统否决，等2016年11月大选后再拍板定案。

白宫拒绝置评，但在周二暗示奥巴马政府不会接受TransCanada的请求。

美国国务卿克里(凯利)尚未给出对这一80亿美元项目提供建议的时间表。

“国务卿认为，出于对项目进展以及截至目前所有投入的尊重，目前最好保持进程不变，继续进行评估，”国务院发言人John Kirby在周三的新闻发布会上称。

由于该项目涉及跨境，国务院必须出具建议。

TransCanada称，尊重国务院的决定，将继续请求获批。

TransCanada股价周三收高1.5%。(完)