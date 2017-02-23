调查：预期美加贸易料不会有大调整 加拿大央行或在2018年加息

路透2月22日 - 根据路透调查的多数经济学家，美国可能不会提议大幅调整同加拿大的贸易协定。受访的经济学家还表示，加拿大央行到2018年才可能加息。

美国总统特朗普誓言要重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)，以便让协定条款对美国人有利。鉴于加拿大对美国的出口占其总出口的逾75%，这让加拿大的决策官员感到不安。

但在上周于华盛顿召开的联合新闻发布会上，特朗普对加拿大总理特鲁多称，美国和加拿大有很棒的贸易关系，他将仅进行“微调”。

一项在特朗普与特鲁多会晤不久后进行的调查显示，对一项额外问题作出回复的23位受访者中，除了四位以外其他均表示，最终的调整不会很大。有三位分析师称会有大幅的调整，有一位则预测压根不会有变动。

调整方面可能包括对争端解决机制、原产地标准规则及涵盖乳制品和木材行业的规则进行调整。

“我们还没有细节。但我们的假设是贸易流通照常进行，并希望常识在决策官员中占上风，因为保护主义政策会伤害两国商业，”加拿大国民银行(National Bank of Canada)资深经济学家Krishen Rangasamy称。

油价复苏，加上特朗普承诺减税可能提振美国经济，已促使经济学家略微提前对加拿大央开始加息的时间预测。

经济学家目前预测，加拿大央行会在2018年第二季加息至0.75%，1月时预测是在第三季。不过，过去五个月，对于加拿大央行加息时间的预测，一直在第一季、第二季和第三季之间摆动。

外界一致预测，加拿大央行在3月1日的会议上将维持利率在0.50%不变。(完)