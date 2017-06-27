美国对加拿大软木课征反倾销税 但三个大西洋省份可豁免

路透华盛顿6月26日 - 美国商务部周一初裁将对加拿大软木材课征最高7.72%的反倾销税，但三个大西洋省份可免征这项惩罚性关税。

商务部称，若是加上4月时初裁的反补贴税，针对加拿大软木材所课征的税率总计将介于17.41-30.88%。

加拿大政府对此做出反应，称将通过包括诉讼在内的途径，积极捍卫本国产业。

加国政府称对美方决定“课征不公平的惩罚性反倾销税”深感失望，加方表示，美国豁免三个省份免征此税，表明两国这项长期纷争有明显进步。

加国政府称将继续努力和美方就软木材争议保持对话，并且有信心可协商出解决之道。

周一稍早，美国商务部称其初裁排除了纽芬兰与拉布拉多省、新斯科舍省、爱德华王子岛省。

美国商务部长罗斯称，在该决定获得最终确认之前，这三个大西洋沿岸省份的木材仍须缴纳反倾销税。可免缴此税的省份中并不包括新不伦瑞克省(New Brunswick)，该省毗邻美国缅因州，也是一个主要的软木材生产地区。

美国反补贴与反倾销调查涉及到价值约56.6亿美元的进口建筑材料。这些调查表明，美国在与加拿大的贸易关系中采取了强硬立场。美加与墨西哥正为重新谈判北美自贸协定(NAFTA)作准备。

美国商务部称，计划于9月7日宣布有关反征收倾销税的最终决定。

在经过90天的法律咨询期后，NAFTA谈判料将于8月16日前后启动。(完)