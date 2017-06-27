美国对加拿大软木课征反倾销税 但三个大西洋省份可豁免

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透华盛顿6月26日 - 美国商务部周一初裁将对加拿大软木材课征最高7.72%的反倾销税，但三个大西洋省份可免征这项惩罚性关税。
商务部称，若是加上4月时初裁的反补贴税，针对加拿大软木材所课征的税率总计将介于17.41-30.88%。
加拿大政府对此做出反应，称将通过包括诉讼在内的途径，积极捍卫本国产业。
加国政府称对美方决定“课征不公平的惩罚性反倾销税”深感失望，加方表示，美国豁免三个省份免征此税，表明两国这项长期纷争有明显进步。
加国政府称将继续努力和美方就软木材争议保持对话，并且有信心可协商出解决之道。
周一稍早，美国商务部称其初裁排除了纽芬兰与拉布拉多省、新斯科舍省、爱德华王子岛省。
美国商务部长罗斯称，在该决定获得最终确认之前，这三个大西洋沿岸省份的木材仍须缴纳反倾销税。可免缴此税的省份中并不包括新不伦瑞克省(New Brunswick)，该省毗邻美国缅因州，也是一个主要的软木材生产地区。
美国反补贴与反倾销调查涉及到价值约56.6亿美元的进口建筑材料。这些调查表明，美国在与加拿大的贸易关系中采取了强硬立场。美加与墨西哥正为重新谈判北美自贸协定(NAFTA)作准备。
美国商务部称，计划于9月7日宣布有关反征收倾销税的最终决定。
在经过90天的法律咨询期后，NAFTA谈判料将于8月16日前后启动。(完)
(编译 李婷仪/徐文焰；审校 白云/李爽)
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