特朗普宣布美国退出巴黎协定后 加州等州主动请缨应对气候变化

路透旧金山6月1日 - 特朗普周四称美国将退出巴黎气候协定之后，美国多名州长和市长随即主动请缨，肩负起美国带头应对气候变化的责任。

这些官员称，他们可以共同向国际社会表明，美国仍致力于减少排放。州长和分析师们提到的举措包括，加州努力实现供电100%来自可再生能源，东北部各州可能收紧对碳排放的补贴上限，俄勒冈州则着手制定对碳排放定价的措施。

“美国还可以通过一条途径对特朗普总统的疯狂决定作出回应，采取那些有必要的措施，”加州州长布朗(Jerry Brown)对路透称。

州长和分析师们称，更多州可效仿加州和俄勒冈州在低碳燃料标准上的做法，扩大零排放汽车要求，并考虑融合税收、限额与交易(cap and trade)机制等碳排放措施。

“各州可能增加限额与交易市场，并将之连接起来，包括跨境连接，就像魁北克和加州那样，”华盛顿州州长Jay Inslee接受路透专访时称，他指的是东北部和西部地区已经存在的碳交易机制。

Inslee、布朗和纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)周四宣布，仍致力巴黎协定目标的州将成立一个“气候联盟”。

加州州长布朗周五将前往中国，参加以气候变化为主题的会议。

布朗表示，他正在研究将加州与中国各省市碳交易市场连接起来的可能性。“我想，将中国省市包含进来会是个艰巨任务。”他说，但我们将在本周与中国的最高级别官员讨论这点。”

几个小一点的州也打算以身作则。

多个城市表示，它们将朝达成目标努力迈进。“我们在可再生能源及节能方面的投资愈来愈多。我们将购买电动汽车及卡车并创造更多需求。”来自休斯顿、新奥尔良等逾50个城市的市长周四在一份声明中指出。

许多州市联盟表示，它们也具备号召国际关注的影响力。(完)