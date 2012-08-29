美国南加州连日发生群发性地震

美国南加州过去三天发生多次小规模地震，令当地市民惊魂不定，但科学家称这种连续地震并非预示着更大规模地震迫近。此轮地震从当地时间周六夜间开始，震中位於索顿湖 (Salton Sea)附近的Brawley镇附近，其中震级最大的一次为里氏5.5级。图为Brawley镇资料图片。