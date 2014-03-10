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时事要闻 | 2014年 3月 10日 星期一 13:50 BJT

美国加州北部近海发生6.9级地震 无海啸警报--USGS

路透华盛顿3月10日 -美国地质调查局(USGS)称，加州北部近海周一发生6.9级地震，震源位置在距地面4.3英里(6.9公里)的较浅地层。

USGS称，本次地震的最初报告震级为6.1级，震中在加州Eureka以西40英里(64公里)处。

阿拉斯加海啸警报中心称，没有发生海啸的危险。(完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)

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