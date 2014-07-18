美国呼吁乌克兰停火 以便调查人员进入马航坠机现场

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿7月17日 - 美国白宫周四呼吁称，希望俄罗斯、亲俄罗斯分离份子和乌克兰方面支持立即停火，以便调查人员安全无阻地进入马来西亚航空公司的客机坠毁现场。
“关键在于，尽快进行全面、可靠和畅通无阻的国际调查，”白宫发言人Josh Earnest在声明中称。
Earnest表示，联合国和欧洲安全和合作组织(OSCE)等国际组织可能参与调查，而且美国将在未来一段时间内与相关各方保持联系。
“至关重要的是，任何证据都不应以任何方式遭到篡改，坠机现场的所有潜在证据和残骸都应该原封不动，”他表示。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)