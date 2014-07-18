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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 11:52 BJT

美国呼吁乌克兰停火 以便调查人员进入马航坠机现场

路透华盛顿7月17日 - 美国白宫周四呼吁称，希望俄罗斯、亲俄罗斯分离份子和乌克兰方面支持立即停火，以便调查人员安全无阻地进入马来西亚航空公司的客机坠毁现场。

“关键在于，尽快进行全面、可靠和畅通无阻的国际调查，”白宫发言人Josh Earnest在声明中称。

Earnest表示，联合国和欧洲安全和合作组织(OSCE)等国际组织可能参与调查，而且美国将在未来一段时间内与相关各方保持联系。

“至关重要的是，任何证据都不应以任何方式遭到篡改，坠机现场的所有潜在证据和残骸都应该原封不动，”他表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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