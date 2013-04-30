美国呼吁朝鲜释放在押美国公民

G7外长盼说服俄罗斯切断与叙利亚总统阿萨德的关系
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透华盛顿4月29日 - 美国呼吁朝鲜基于人道主义考虑，立即释放被指控企图颠覆朝鲜政权的一名美国公民。
现年44岁的韩裔美国人肯尼斯·裴(Kenneth Bae)去年11月赴朝鲜罗津旅游，自此遭到朝鲜的扣押。
“我们呼吁朝鲜基于人道主义考虑立即释放肯尼斯·裴，”美国国务院发言人Patrick Ventrell在例行记者会上表示。
朝鲜中央通讯社周六称，“在调查过程中，他承认自己犯下了图谋推翻朝鲜政权的罪行。”
“他的罪行证据确凿。”报道称其很快会被送上最高法院，“接受审判”。
近些年来，多名韩裔美国人在朝鲜受困，朝鲜当局试图通过扣留这些人来争取美国名人访朝，其中最引人瞩目的当属美国前总统克林顿的造访。（完）
(编译 王凤昌;审校 张涛)
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美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。