2014年美国车辆召回创新高 通用和高田相关事件备受瞩目

路透华盛顿2月12日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周四指出，去年美国共有创记录的6,390万辆车被召回，以通用汽车点火开关和高田安全气囊等备受瞩目的相关召回为首。

NHTSA表示，2014年被召回的汽车数量，是前记录--2004年召回3,080万辆的两倍多。

通用汽车自2014年2月开始召回了260辆汽车，替换有瑕疵的点火开关，令该公司遭到严格检视，且可能促使其他车商提高召修的警觉性。

包括通用本身在内发起的数项调查判定，通用汽车早在几年前就该召回那些车辆。其瑕疵车种的点火开关可能无预警关闭引擎，安全气囊、动力方向系统及动力刹车失去作用，因此造成的事故已至少导致52人丧生。

去年数以百万计车辆召回，和日本供应商高田(7312.T)制造的汽车安全气囊有关。高田的瑕疵安全气囊爆裂时可能会力道过大，使得金属碎片在车内四处喷撒。美国已有五起因高田气囊相关事故致死的案例，皆发生在本田汽车(7267.T)。

NHTSA本身也受到国会议员和安全倡议者的抨击，他们认为NHTSA未发现汽车瑕疵，且未给汽车制造商施加足够的监管压力。

美国总统奥巴马在2016年预算中，要求国会把提供NHTSA的经费增加9%到9.08亿美元，其中多数加码是加在聘雇更多调查人员，和开发更好的数据挖掘(data mining)工具来发掘瑕疵。

奥巴马也已要求，将NHTSA可裁罚车商的最高金额从目前的3,500万美元提高到3亿美元。(完)

(编译 张若琪 审校 张明钧)

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