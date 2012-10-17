奥巴马第二场辩论显强势 扳回一局

路透华盛顿10月17日电(记者 Andy Sullivan)---美国总统奥巴马在周二晚间进行的第二轮总统候选人辩论中表现出众，增加了连任机会。奥巴马本轮的出色表现很可能会鼓舞民主党的支持者，并让自己有机会赢得中间选民的支持。

随着11月6日大选的临近，奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼的第二轮辩论意味着这是奥巴马争取选民的最後机会之一。

奥巴马凭借专注而积极的努力充分利用了第二场辩论。这与他两周前无精打采的首次辩论形成了鲜明对比，当时，罗姆尼的抢眼表现点燃了共和党的希望，导致双方此後的支持率基本势均力敌。

卡尔顿学院(Carleton College)政治学教授Steven Schier在提到奥巴马时表示：“游戏还在继续，他回归了。”

奥巴马确保自己此次处於进攻地位，这是他10月3日首次辩论时疏忽的地方。

他对罗姆尼所谓对富人徵收较低个人所得税以及“47%的美国人不交税”的说法进行了抨击。

奥巴马还清楚地列出了他在第一任期内的种种成就，从拯救汽车产业到击毙本·拉登，并用感人的个性化措辞回答了有关妇女权益的问题。

罗姆尼的本场表现也有亮点，尤其是当描述奥巴马未兑现曾经许下的诺言时。

分析人士称，罗姆尼避免了奥巴马上次辩论时溃不成军的命运，但奥巴马在第二场辩论中表现更佳。

波士顿大学传播学教授Tobe Berkovitz表示：“我要说的是，这次显然是奥巴马赢了，很难有人会说这次的赢家是罗姆尼。”

辩论结束後的快速民调也显示奥巴马赢得了这场辩论。同时，让人们对政治事件结果押注的预测市场InTrade的交易也显示，奥巴马获得连任的机率也增加了1.6个百分点，至63.6%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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