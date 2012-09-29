罗姆尼妻子称最担忧丈夫的“精神状态”

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透华盛顿9月28日电---美国共和党总统候选人罗姆尼的妻子安·罗姆尼（Ann Romney）周四在接受内华达州KTVN电视台采访时称，如果罗姆尼当选，她最大的担忧是他的“精神状态”。
“我认为我最大的担忧显然是他的精神状态。我对他的能力、意志、领导力和对经济的理解等等都有信心。对於我来说，担忧的只是情绪方面。”
罗姆尼的妻子一直在努力为丈夫竞选造势，不过也有些小插曲。KTVN报导，近期她的右手动了个小手术，很难握手。
上周她在爱荷华州对攻击她丈夫的共和党人发出强硬反击。
“到此为止吧。竞选是很艰难的。你想试试？那就站出来。我们现在做的事情非常重要。”她对爱荷华州一家电台表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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