卡梅伦：与奥巴马一道为解决叙利亚危机作出更多努力

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透约旦11月7日电---英国首相卡梅伦周三称，奥巴马连任後，英国和美国应将寻求解决叙利亚危机的途经作为首要任务。
“我在约旦听到叙利亚发生的骇人听闻的事情。”卡梅伦在约旦一个叙利亚难民营对记者表示。
“我想首先对奥巴马说的一件事是我们如何必须采取更多努力，尝试解决叙利亚危机。”
卡梅伦称，他期待与奥巴马合作“启动世界经济”，并推动欧盟与美国在未来四年达成贸易条约。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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