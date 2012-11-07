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时事要闻 | 2012年 11月 7日 星期三 16:46 BJT

卡梅伦：与奥巴马一道为解决叙利亚危机作出更多努力

路透约旦11月7日电---英国首相卡梅伦周三称，奥巴马连任後，英国和美国应将寻求解决叙利亚危机的途经作为首要任务。

“我在约旦听到叙利亚发生的骇人听闻的事情。”卡梅伦在约旦一个叙利亚难民营对记者表示。

“我想首先对奥巴马说的一件事是我们如何必须采取更多努力，尝试解决叙利亚危机。”

卡梅伦称，他期待与奥巴马合作“启动世界经济”，并推动欧盟与美国在未来四年达成贸易条约。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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