奥巴马与罗姆尼终极辩论再打“中国牌”

2012年10月22日，美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周一参加了在佛罗里达州博卡拉顿举行的大选前最后一场辩论。 REUTERS/Jason Reed

路透华盛顿10月23日电（记者 Paul Eckert）---美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周一参加了大选前的最後一场辩论。他们均表示将在对华贸易政策上采取强硬立场。但二者基本上都将中国作为表达各自国内经济政策的一张牌。

在本场辩论中，主题本应围绕美国外交政策，但奥巴马与罗姆尼都将注意力集中於中美关系中的经济问题，仅简要提及中国的快速崛起对以美国为首在亚洲联盟体系构成的安全挑战。

在佛罗里达州博卡拉顿举行的这场90分钟的辩论中，人权问题、中国对反美国家的支持以及中国与日本及菲律宾的领海争端均未被提及。

同时，中国领导层换届和中国经济放缓也没有成为辩论话题。中国经济放缓可能给美国出口商带来严重影响。

奥巴马表示，中国“既是敌手，如果遵守规则，也是国际社会中的潜在夥伴”。他还宣扬美国政府在使中国为违背全球贸易规则而负责的问题上作出了很多努力。

他还指出，缺少全球贸易公平竞争环境导致美国工作岗位的流失，“这是我们发起对中国违反贸易规则诉讼多於之前两届政府的原因”。

“对於我们发起的每次诉讼，我们几乎都胜诉，”他说。据消息人士估计，奥巴马政府已在八起针对中国的世界贸易组织诉讼中获胜。

罗姆尼在竞选过程中针对中国的言辞一向严厉，但他也同意“我们与中国能够成为夥伴，不必处处为敌”。

但二者很快将涉及中国的问题转向国内事务。

罗姆尼以美国一家阀门制造商为例，称该厂商的产品在中国从序列号到包装都被仿制。

“我们与中国存在巨大的贸易不平衡，今年甚於去年，而去年又甚於前年。因此我们必须明白，我们不能坐视不理，让工作岗位年复一年地流失，”他说。

奥巴马则表示，投资教育与科研是让美国始终领先中国的不变方式。

“但长期来看，为了让我们能够与中国竞争，我们也需要确保，我们在照顾国内企业，”他说。

奥巴马再次批评罗姆尼投资於一些将工作岗位转移到中国的公司，并称他提出的预算方案将无法解决美国在教育及科研上的需求。而罗姆尼则表示，奥巴马政府的财政赤字以及缩减军费支出，让美国在中国的眼中变弱。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。