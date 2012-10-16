罗姆尼缩小与奥巴马“可亲度”差距--民调

路透10月16日电（记者 Gabriel Debenedetti）---美国共和党总统候选人罗姆尼与总统奥巴马在民调中的整体支持率已经相差无几，但後者在医保等核心问题上所获的支持依然领先，很多选民也更愿意让奥巴马连任。

不过，在“可亲度”和“总统风范”等方面，罗姆尼也在缩小与奥巴马的差距。

路透/益普索的民调数据变化暗示，在周二于纽约亨普斯特德举行的辩论中，这二人的软肋分别在何处。

在10月3日丹佛首场辩论後，罗姆尼的形势得到改善，在全国民调中的支持率与奥巴马旗鼓相当。在联邦政府预算赤字问题上，他的支持率也领先，他的计划所获支持率超过奥巴马8个百分点，逆转了辩论前一周奥巴马领先1个百分点的形势。

奥巴马当前在医疗保健服务上领先罗姆尼8个百分点，在老年医疗保险上领先9个百分点；而在首场辩论之前，在这两个问题上奥巴马分别领先12和14个百分点。在丹佛未被提及的同性婚姻问题上，奥巴马领先19个百分点，与首场辩论前相比上升2个百分点。

罗姆尼在科罗拉多的表现，使其缩小在个性与演讲上与奥巴马的差距，在这两方面奥巴马此前处於毫无疑问的领先地位。

在截止到10月14日当周民调中，奥巴马在“可亲度”上领先罗姆尼22个百分点；在“哪个候选人在你亲身见到时更有趣？”问题上领先24个百分点，但在辩论前的领先水平均为28个百分点。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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