《波士顿环球报》力挺洪博培为共和党总统候选人

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透1月5日电---《波士顿环球报》周四力挺前美国驻华大使洪博培为共和党总统候选人，因其背景良好，并且在可再生能源、教育和移民等问题上有"远见"。
"洪博培任犹他州长和美国驻华大使的政绩可与任何候选人比肩，是共和党提名的最佳人选。"该报称。
洪博培治理犹他州的风格保守，但在本次衰退中接受联邦刺激资金期间，"不拘泥于意识框架，以本州利益为先"。
洪博培接受美国总统奥巴马的委任赴任驻华大使，"体现了他与民主党合作的真诚"。
该报认为只有洪博培和罗姆尼(Mitt Romney)有"总统潜质"。"罗姆尼在提名竞争中表现谨慎，富有策略性，而洪博培则非常大胆。"（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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