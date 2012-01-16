洪博培将退出美国总统竞选

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透南卡州美特尔海滩1月15日电(记者 Sam Youngman)---一名资深竞选官员表示，美国共和党总统候选人洪博培(Jon Huntsman)周一将退出美国总统竞选，并转而支持前马萨诸塞州州长罗姆尼(Mitt Romney)。
洪博培的竞选活动始终未见起色。他曾担任奥巴马政府的驻华大使，保守派共和党人对他并不信任。
这位竞选官员周日在接受路透采访时表示，洪博培对他能参与大选感到骄傲。一位熟悉洪博培的消息人士表示，他将在南卡罗来纳州的美特尔海滩发表退选声明。共和党总统候选人的第三轮初选周六将在该州举行，胜出者将在11月份与奥巴马一决雌雄。
这位官员表示，对於那个最有胜算击败奥巴马的人，洪博培不希望成为他的绊脚石。
他的退选以及对罗姆尼的支持可能再助罗姆尼一臂之力。罗姆尼在爱荷华州和新罕布什尔州的前两轮共和党党内初选中获胜，且在南卡罗来纳州的民调中也处於领先地位。
洪博培的民调支持率落後，他在上周举行的新罕布什尔州共和党初选中名列第三。
上周的民调显示，洪博培在南卡罗来纳州的支持率仅为4%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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