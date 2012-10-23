奥巴马否认美伊同意双边会谈的报导

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透华盛顿10月22日电---美国总统奥巴马周一表示，关於伊朗和美国同意就伊朗核计划举行一对一会谈的报纸报导“不属实”。
奥巴马在总统候选人第三场辩论中发表了上述言论。《纽约时报》上周六援引美国政府官员的话报导称，美国和伊朗官员秘密沟通，双方“原则上”同意进行直接会谈。
奥巴马说：“这些是该报纸的报导，并不属实。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”