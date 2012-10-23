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时事要闻 | 2012年 10月 23日 星期二 10:59 BJT

奥巴马否认美伊同意双边会谈的报导

路透华盛顿10月22日电---美国总统奥巴马周一表示，关於伊朗和美国同意就伊朗核计划举行一对一会谈的报纸报导“不属实”。

奥巴马在总统候选人第三场辩论中发表了上述言论。《纽约时报》上周六援引美国政府官员的话报导称，美国和伊朗官员秘密沟通，双方“原则上”同意进行直接会谈。

奥巴马说：“这些是该报纸的报导，并不属实。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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