索罗斯承诺向民主党“超级政治行动委员会”捐款150万美元

路透华盛顿9月27日电（记者 Alina Selyukh）---美国一些支持政党竞选的组织机构的官员周四称，亿万富豪、金融大亨乔治·索罗斯（George Soros）承诺向“超级政治行动委员会”（Super PACs）捐款150万美元。该委员会支持奥巴马和民主党。

这些机构的官员称，索罗斯还承诺向投放广告帮助奥巴马竞选连任的“优先美国行动”（Priorities USA Action）捐款100万美元，并承诺向帮助民主党国会议员候选人的“多数委员会”（Majority PAC）和“众议院多数委员会”（House Majority PAC）捐款50万美元。

索罗斯的这些举动可能导致民主党中的富豪出手捐赠更加阔绰。这些人之前不愿对这些机构捐款，理由是他们对金钱在政治活动的作用与日俱增感到失望。

“超级政治行动委员会”是与竞选活动无关的外部组织，该组织可从个人、企业和各种团体无限制筹款，支持政治选举候选人。

直到今年，索罗斯一直保持着总统竞选中的最高捐款纪录，即2004年的预计达2,750万美元的捐款，为的是帮助民主党击败共和党总统乔治·W·布什（George W. Bush）。据《福布斯》估算，索罗斯身家净值达190亿美元。

但在今年，拉斯维加斯的赌场老板谢尔登·埃德森（Sheldon Adelson）却打破了索罗斯的捐款纪录，已捐款7,000万美元帮助共和党角逐2012年大选。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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