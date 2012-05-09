奥巴马将竞选活动扩大至亚裔美国人

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透华盛顿5月8日电---美国总统奥巴马特别专注于赢得西班牙裔选民的支持，周二开始将竞选活动扩大到亚裔美国人中间，後者是重要的但有时受到忽视的选民。
近期的一项调查显示，尽管亚裔美国人今年参加大选投票的人数料达到纪录高位，总统参选人仍很少关注该群体。
这项由Lake Research Partners进行的调查显示，亚裔美国人和太平洋岛屿居民中，自称民主党人与自称共和党人的比例为三比一。
奥巴马似乎明白这一点，在周二参加亚洲太平洋美国国会研究院（Asian Pacific American Institute for Congressional Studies）庆祝时说道：“对於我来说，来到这里有点回家的感觉。这个群体成就了今天的我，成就了今天的美国。”奥巴马生于夏威夷，童年在夏威夷和印尼度过。
奥巴马的竞选活动触及大量的少数群体。大部分自称无党派的人表示，没有任何政党联系过他们，而这些人通常都是两党的首要目标。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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