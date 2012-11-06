奥巴马竞选最后冲刺泪洒爱荷华

路透爱荷华得梅因11月5日电(记者 Jeff Mason)---感情丰富的美国现任总统奥巴马周一在爱荷华州结束了最後的竞选活动，这里也是他首次竞选总统时开始的地方，或许也是事关其政治未来的关键所在。

在两天以来日夜兼程地到访俄亥俄、佛罗里达、科罗拉多、新罕布什尔和威斯康辛州等关键选区後，奥巴马周一在爱荷华的得梅因以一场演讲结束了自己的行程。

他在演讲中称：“我又再次返回爱荷华州求得你们的支持。我回到这里，是希望你们帮助我们完成最初的梦想，因为这里是我们变革行动的发源地。”

当他回忆起那些曾帮助他竞选的人们时，奥巴马泣不成声。

当天晚上的集会也是奥巴马2012连任竞选努力的最後一场活动。与共和党总统候选人罗姆尼不同的是，奥巴马料将在老家芝加哥度过周二选举日。罗姆尼则计划把周二的最後两站设在俄亥俄州和宾夕法尼亚州。

2008年，奥巴马在美国总统大选民主党内首场初选中旗开得胜，在爱荷华州赢得胜利，随後他战胜党内对手希拉里获得民主党总统候选人提名，并击败了共和党总统候选人麦凯恩，当选总统。

今年，爱荷华州又成为摇摆州之一，而该州拥有的六张选举人票或让奥巴马在此次竞选中获得优势。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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