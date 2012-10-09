辩论表现不佳 奥巴马承认遇到波澜

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透洛杉矶10月7日电（记者 Jeff Mason）---美国总统奥巴马周日对自己与共和党人罗姆尼辩论时的不佳表现进行自责，在加利福尼亚一个筹款集会上，他也提醒自己的支持者，2008年竞选中也曾出现“波澜”。
奥巴马在洛杉矶的一个音乐会上向Jon Bon Jovi和Jennifer Hudson等演出者致意，在场观众约6,000人。
“他们在一个又一个晚上完美地进行着演出。我却不是总能做到。”奥巴马说道。观众先是大笑，随後报以掌声。
罗姆尼在辩论上的优异表现帮助他缩小了与奥巴马在民调中的差距。
奥巴马称，他赢得了四年前的大选，当时也曾遇到过困难，包括他犯的错误。
“所有人都记得2008年取得的胜利，但是他们不总是记得中间的波澜。”
“回顾过去总是那麽美好。不过在那段时间里......我们犯了各种各样的错误。我们出错了，我搞砸了。但是美国人民帮助我们前进。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。