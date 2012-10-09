辩论表现不佳 奥巴马承认遇到波澜

路透洛杉矶10月7日电（记者 Jeff Mason）---美国总统奥巴马周日对自己与共和党人罗姆尼辩论时的不佳表现进行自责，在加利福尼亚一个筹款集会上，他也提醒自己的支持者，2008年竞选中也曾出现“波澜”。

奥巴马在洛杉矶的一个音乐会上向Jon Bon Jovi和Jennifer Hudson等演出者致意，在场观众约6,000人。

“他们在一个又一个晚上完美地进行着演出。我却不是总能做到。”奥巴马说道。观众先是大笑，随後报以掌声。

罗姆尼在辩论上的优异表现帮助他缩小了与奥巴马在民调中的差距。

奥巴马称，他赢得了四年前的大选，当时也曾遇到过困难，包括他犯的错误。

“所有人都记得2008年取得的胜利，但是他们不总是记得中间的波澜。”

“回顾过去总是那麽美好。不过在那段时间里......我们犯了各种各样的错误。我们出错了，我搞砸了。但是美国人民帮助我们前进。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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