奥巴马首次公开声称应允许同性结婚

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透华盛顿5月9日电（记者 Jeff Mason）---美国总统奥巴马周三称，应该允许同性结婚，此举可能受到其政治支持者的欢迎，但可能令保守选民感到不安。
“我认为同性应该可以结婚，说明（观点）对我来说很重要。”奥巴马在接受ABC的Robin Roberts采访时说道。
奥巴马是首个公开支持同性恋结婚的美国总统，他的观点受到民主党人和同性恋权利组织等的支持，他们认为这是美国公民权的基准。
“这是美国公民权历史上的重要转折点。”纽约市长彭博（Michael Bloomberg）说道。他是独立派，纽约市是六个允许同性结婚的城市之一。
而共和党人和保守的基督教领袖等则批评奥巴马的立场，称这是在有分歧的问题上承担巨大的政治风险。
美国29个州已经禁止同性结婚，外界认为奥巴马的声明可能有助於对手罗姆尼巩固基督教徒的支持。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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