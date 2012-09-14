新华社评称罗姆尼反华言论愚蠢虚伪

法国总统候选人菲永谴责空饷案调查为“政治暗杀” 誓言参选到底（更新版）
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透北京9月14日电---中国官方通讯社新华社周五称，美国共和党总统候选人罗姆尼攻击中国以及承诺若当选将把中国列为货币操纵国的言论愚蠢而虚伪。
在这篇措辞严厉、用英文发表的社评中，新华称，假如罗姆尼成功入主白宫，他的反华言论变为美国的政策，将引发灾难性的贸易战，并损及已经虚弱不堪的全球经济复苏。
“讽刺的是，这位反华政客的很大一部分财富实际上都是在参政前通过与中国企业做生意获得的，”新华文章写道。
“这种全部归罪中国的言论虚假并且愚蠢，因为推升人民币对改善世界唯一超级大国长期不景气的就业市场的作用不大，这绝非毫无依据的说法，更别说使糟糕的美国经济出现神奇逆转啦。”
罗姆尼多次承诺，若当选，将在贸易和货币政策上对中国采取更强硬的立场，包括迅速宣布中国是货币操纵国。
其竞争对手奥巴马则指责罗姆尼将工作外包到印度和中国。
因奉行不干涉他国内政原则，中国政府一般在美国总统大选前保持沉默。但中国官媒则会对其视为美国候选人试图“打中国牌”的做法予以抨击。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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