赖斯力挺罗姆尼外交政策领导力

前美国国务卿赖斯周三在共和党全国代表大会上谈及外交政策决策能力，批评美国总统奥巴马在领导外交政策方面彻底失败。其表态旨在向美国民众保证，共和党总统候选人罗姆尼及其竞选搭档瑞安可以正确地处理外交政策。这也是赖斯离开国务院之後最重要的一次政治回归。