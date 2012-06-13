罗姆尼反华 根深蒂固或权宜之计？

路透华盛顿6月13日电（记者 Rachelle Younglai）---罗姆尼（Mitt Romney）看起来似乎有点跟中国过不去，威胁称若当选总统，首先就是要给中国贴上汇率操纵国的标签，但从他以往与中国打交道的情况看，他并非一直对中国如此抱持敌意。

从他早年在私募股权公司贝恩资本，到後来担任马萨诸塞州州长，他一直对来自中国的投资持欢迎态度。他领导收购并壮大的一些公司也曾受益於中国较低的劳动力成本和汇率控制。在担任2002年冬奥会主席时，他还表示中国不应因人权问题受罚。

所有这些表现，与他当前对中国的强硬态度形成了鲜明反差。因此一些政治分析师、中国问题专家和商界领袖不禁感到疑惑：罗姆尼若当选，对中国的态度是否真的会像他竞选时表态的那麽强硬？

在竞选活动中，罗姆尼指责中国导致美国工作岗位流失，称中国不是可靠的合作夥伴。

他还承诺给中国贴上汇率操纵国标签。实际上，即便如此，也不过意味着华府必须开始敦促中国调整汇率，因此只是一种象征性姿态。

但商界精英、分析师和美国前政府官员称，美国若这麽做，会被中国解读为释放敌意，可能引发重大贸易争端，并导致中国在国际问题上不那麽合作。

曾在克林顿政府时期担任亚洲问题顾问的李侃如（Kenneth Lieberthal）认为，罗姆尼若真的入主白宫，对中国的立场会变得温和。

他说：“干吗一上台，就立即疏远你必须与之打交道的人？难道你一上来就给人一巴掌，说‘我们来互相了解一下吧’？现实社会不可能如此的。这作为竞选口号有卖点，但真要当政策就不可行了。”

罗姆尼有一次回忆起1998年参观中国一家工厂的经历，对中国人的工作态度大为赞赏。他说：“他们很看重工作。我们走过时，他们连头都不抬。”

华盛顿政界和商界一些人士认为，罗姆尼现在的表态，只是为了充分利用美国民众对经济的不安情绪捞选票，因美国民众担心中国在导致美国工作岗位流失。

而回顾罗姆尼2003-2007年担任马萨诸塞州州长的经历，可以判断，他若当选总统，对中国的态度会较为克制、温和。

2003年时，罗姆尼曾经在波士顿港欢迎到访的中国总理温家宝，并推动马萨诸塞州对中国出口增长235%。他还曾经盛赞中国远洋运输公司在推动贸易关系上发挥的作用。

他担任2002年冬奥会主席时，中国正在申办2008年奥运会，他当时曾表示，反对以人权问题为由不让中国主办奥运会。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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