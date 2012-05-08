版本:
中国
时事要闻 | 2012年 5月 8日 星期二 11:57 BJT

桑托勒姆支持罗姆尼 称将齐心协力击败奥巴马

路透华盛顿5月7日电---美国共和党总统参选人罗姆尼（Mitt Romney）周一获前竞争对手桑托勒姆（Rick Santorum）支持，後者上月宣布退出党内初选。

桑托勒姆在声明中称，虽然他与罗姆尼存在分歧，但上周与罗姆尼会面後，罗姆尼对经济和家庭议题的“深刻理解”给他留下深刻印象。

桑托勒姆说：“最重要的是，我们都认为，必须打败总统奥巴马。这绝非易事，要确保共和党提名人选取得胜利，我们需要齐心协力。”

“罗姆尼将是（共和党）提名人选，我支持他赢得这场我们生命中最重要的选举。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐