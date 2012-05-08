桑托勒姆支持罗姆尼 称将齐心协力击败奥巴马

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透华盛顿5月7日电---美国共和党总统参选人罗姆尼（Mitt Romney）周一获前竞争对手桑托勒姆（Rick Santorum）支持，後者上月宣布退出党内初选。
桑托勒姆在声明中称，虽然他与罗姆尼存在分歧，但上周与罗姆尼会面後，罗姆尼对经济和家庭议题的“深刻理解”给他留下深刻印象。
桑托勒姆说：“最重要的是，我们都认为，必须打败总统奥巴马。这绝非易事，要确保共和党提名人选取得胜利，我们需要齐心协力。”
“罗姆尼将是（共和党）提名人选，我支持他赢得这场我们生命中最重要的选举。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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