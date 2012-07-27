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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 27日 星期五 15:41 BJT

美参议员呼吁政府阻止中海油收购Nexen

美国民主党参议员舒默(Charles Schumer)表示，美国政府应当阻止中国国有石油公司中海油收购加拿大同业Nexen，直至中国政府作出“切实可行的承诺”，确保美国企业在中国投资时能得到公正的对待。舒默是参议院民主党第三号人物，经常批评中国的贸易和汇率政策。

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