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寰宇花絮 | 2016年 7月 25日 星期一 11:32 BJT

Pokemon GO玩到太入迷 加拿大少年意外非法越界进入美国

路透7月23日 - 美国海关及边境保护局表示，本周两名加拿大青少年因玩手机游戏Pokemon GO(精灵宝可梦GO)太过投入，浑然不觉自己已从加拿大境内非法越界进入美国蒙大拿州。

这两名青少年的身份并未公布。美国边境保护局人员周四发现两人，当时他们正紧盯手机，为了捕捉游戏里的角色，已经一路穿越国界。

“两名青少年过于投入精灵宝可梦GO游戏，浑然不知他们身在何处，”边境保护局发言人Michael Rappold称。

边境保护局表示，这两名青少年随后在附近的边界巡防站由他们母亲领回。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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