Pokemon GO玩到太入迷 加拿大少年意外非法越界进入美国

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透7月23日 - 美国海关及边境保护局表示，本周两名加拿大青少年因玩手机游戏Pokemon GO(精灵宝可梦GO)太过投入，浑然不觉自己已从加拿大境内非法越界进入美国蒙大拿州。
这两名青少年的身份并未公布。美国边境保护局人员周四发现两人，当时他们正紧盯手机，为了捕捉游戏里的角色，已经一路穿越国界。
“两名青少年过于投入精灵宝可梦GO游戏，浑然不知他们身在何处，”边境保护局发言人Michael Rappold称。
边境保护局表示，这两名青少年随后在附近的边界巡防站由他们母亲领回。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。