白宫称加拿大总理特鲁多明年3月将访美

白宫周一称，美国总统奥巴马将欢迎加拿大总理特鲁多明年3月10日对美国进行正式访问，奥巴马将为其设国宴，两人将探讨能源和气候变化问题。特鲁多曾表示要改善与美国的关系。加拿大前任总理哈珀在任时两国因能源和气候变化问题关系紧张。路透