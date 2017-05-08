美国商务部长称加拿大发出的贸易威胁论“不合适” 相信谈判解决是正道

路透华盛顿5月6日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周六称，加拿大官员关于实施报复性贸易行动的威胁言论是“不合适的”，这种威胁不会影响美国针对加拿大软木材的最终进口关税决定。

“我们仍然认为，通过谈判来解决，符合所有方面的最佳利益，而且我们准备朝这一方向努力，”罗斯在美国商务部发布的一份声明中称。

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周五称，加拿大政府将研究是否禁止美国企业从加拿大英属哥伦比亚省港口运输动力煤，以此回应木材税问题。

据知情消息人士援引美国参议员、俄勒冈民主党人士Ron Wyden的话告诉路透，加拿大还在考虑对从俄勒冈出口的葡萄酒、地板和胶合板等商品征收关税，以反击美国的木材税举措。

美国商务部4月底提出对进口自加拿大的软木材征收平均20%的初步反补贴关税，自此美国及其第二大贸易伙伴国加拿大之间的贸易关系开始恶化。(完)