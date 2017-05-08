美国商务部长称加拿大发出的贸易威胁论“不合适” 相信谈判解决是正道

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透华盛顿5月6日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周六称，加拿大官员关于实施报复性贸易行动的威胁言论是“不合适的”，这种威胁不会影响美国针对加拿大软木材的最终进口关税决定。
“我们仍然认为，通过谈判来解决，符合所有方面的最佳利益，而且我们准备朝这一方向努力，”罗斯在美国商务部发布的一份声明中称。
加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周五称，加拿大政府将研究是否禁止美国企业从加拿大英属哥伦比亚省港口运输动力煤，以此回应木材税问题。
据知情消息人士援引美国参议员、俄勒冈民主党人士Ron Wyden的话告诉路透，加拿大还在考虑对从俄勒冈出口的葡萄酒、地板和胶合板等商品征收关税，以反击美国的木材税举措。
美国商务部4月底提出对进口自加拿大的软木材征收平均20%的初步反补贴关税，自此美国及其第二大贸易伙伴国加拿大之间的贸易关系开始恶化。(完)
(编译 刘秀红；审校 许娜)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。