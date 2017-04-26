分析：美加可能爆发贸易战 加拿大可打的牌有限

资料图片：2016年3月，华盛顿，白宫前飘扬的美国和加拿大两国国旗以及华盛顿特区旗帜。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透渥太华/温尼伯4月25日 - 从樱桃、红酒到石油，加拿大握有多种工具来报复美国特朗普政府发动的任何贸易打击。然而，这些手段不是效果太有限，就是代价太沉重。

随着北美自由贸易协定(NAFTA)的重谈即将开启，加拿大政府急于避免与美国发生代价高昂的贸易战，因美国的经济规模是加拿大的十倍。

切断能源出口的风险太大，加拿大政府从未真正考虑过这样做；加拿大是美国的最大能源供应国。而用樱桃和办公椅等出口至美国的商品来反击，则可能收效甚微。可供加拿大使用的砝码并不足。

特朗普政府已经突然在贸易方面加大了对加拿大的打击，称将对从加拿大进口的软木新征反补贴税，还誓言要对加拿大奶农的所谓不公平做法采取行动。

特朗普上周还表示，与加拿大的能源协议对美国而言是又一例糟糕的贸易协议，但他未具体说明或拿出证据。

对于这项关税规定，加拿大官员轻描淡写称其令人失望，只是不成功的贸易关系的一部分，尽管多位加国部长已于美国宣扬双边贸易的好处。

“贸易战里没有赢家，”加拿大内阁资深成员Scott Brison在从底特律打来的电话中称。

加拿大一位资深的政界消息人士称，加国政府暂时不会调整措施，尽管特朗普语气强硬。

“这是谈判前采取的一个典型战术。他的书里提到过，”该消息人士称。由于情况敏感，这位消息人士要求匿名。

1994年的初版北美自由贸易协定并未涉及软木材和加拿大乳品行业保护体系，因此美国更能够在无需等待正式谈判的情况下对这两个行业出手。

高级官员称，加拿大将对抗这一关税举措，且还会获胜。官员们还指出，在就软木材的长期争端问题上，国际贸易机构的裁决一直是支持加拿大一方。

加拿大将考虑各种选择，包括通过世贸组织和北美自由贸易协定(NAFTA)的诉讼程序发起挑战，帮助那些因为美国此举而受到影响的企业和失业工人。

国际贸易律师Mark Warner表示，针对巴西2月在世贸组织控诉加拿大对飞机制造商庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)提供不公平补贴一案，华府已要求获得观察员身份，这透露出美国接下来可能出击的方向。

“我注意到在美国越来越多人提起这件事，大家通常是不会毫无理由提到某些事的，”Warner在电话里说。

就像乳制品和木材一样，美国若对飞机行业采取行动，应会在NAFTA诉讼程序以外进行。NAFTA协议还包括墨西哥。

**“直击要害”**

把争议提交NAFTA或WTO可能耗时数年时间，而且美国政府也倾向于挑战相关裁决，从而延长受到高关税冲击的国内生产商的痛苦。

加拿大面对的另一个更大风险在于，美国可能针对加拿大产品征收边境税。加拿大运输部长Marc Garneau表示，若真是这样，将促使该国“考虑采取某些措施”。Garneau是加拿大内阁加美关系委员会的主席。

上个月一份加拿大报纸率先报导称，该国内阁一份备忘录草案显示，如果美国采取贸易保护措施，加拿大将考虑针对“用于特定基建项目的特定商品”采取报复行动。

加拿大官员没有指明政府将如何以及会在哪些方面采取行动。但该国政府一份情况说明书中列明了美国各州对加拿大的主要出口产品，为外界提供了一些线索。

加拿大可能的制裁目标将包括来自肯塔基州的塑料、或者来自威斯康星州的纸板。肯塔基州和威斯康星州分别是美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)以及众议院议长莱恩(Paul Ryan)的大本营。

“要直击他们的要害...不能只是一遍又一遍地说‘我们要等着他们提要求’，”加拿大前农业部长Gerry Ritz说。(完)