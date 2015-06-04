美国共和党总统候选人菲奥莉娜披露家底

已宣布角逐2016年美国总统大选的菲奥莉娜（Carly Fiorina）竞选团队周三发布声明称，菲奥莉娜夫妇的净资产为5,900万美元。菲奥莉娜曾担任惠普执行长。现年60岁的菲奥莉娜曾是美国商界女强人，从未担任过公职。民调显示，她在已宣布参选的九位共和党候选人中排名靠后。菲奥莉娜5月4日宣布参与竞选，她对自己的定位是缺乏政界经验、但通过多年商界打拼积累了实战经验。路透