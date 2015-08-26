综述：美国资本支出数据连续两个月劲增 为增长前景再添动力

美国纽交所外一景。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿8月26日 - 一项衡量美国企业投资计划的指标在7月录得逾一年最大增幅，暗示美国经济处于良好状态，能够抵御全球经济不佳带来的愈加沉重的压力。

美国商务部周三公布，7月扣除飞机的非国防资本财订单、即所谓的核心资本财订单增加2.2%，为去年6月以来的最大增幅。外界将该数据视为衡量企业支出计划的指标而加以密切关注。

“经济在最近市场震荡之前顺风顺水，这一推动力将帮助我们平安渡过前方的湍流漩涡，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk指出。

在此之前的6月核心资本财订单被上修至增长1.4%，标志着该指标已连续两个月大幅上升。分析师原本预期7月仅增加0.4%，而6月数据初值为增加0.9%。

该报告加入就业、工业生产、零售销售、房屋及消费者支出数据之列，突显出美国经济的韧性。

尽管全球市场因中国经济成长放缓疑虑而大跌，以及决策者担心低通胀问题，但一连串乐观的报告表明，美联储可能仍会在今年升息。

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，9月升息的可能性似乎不像几周前那样令人信服”。

美股上涨，三大指数上扬逾1%。美国政府公债价格下跌；美元指数上涨。

**美元及油价扯后腿**

美元升值及能源业大幅削减支出已损及企业投资。

原油价格自去年6月以来已经下挫超过60%，促使全球最大的油田服务企业斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)及其同业Halliburton(HAL.N)大幅削减今年的资本支出预算。

虽然周三的报告以及最近出炉的石油钻探数据暗示，能源行业的支出缩减趋势正在放缓，但油价重新下挫意味着，企业投资只会缓慢回升。

此外，美元兑美国主要贸易伙伴的货币自2014年6月以来共计升值16.8%，仍是跨国企业面临的一大挑战，例如惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)和宝洁(P&G)(PG.N)。

然而，7月核心资本财订单大增，对于第三季的经济增长前景而言是个好预兆。

“它预示着第三季的企业资本投资活动将大幅加速，而且我们的增长预估也有可能上修，”多伦多道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

美国7月核心资本财发货量增长0.6%，6月数据上修为增长0.9%。该指标一般用于计算政府国内生产总值(GDP)数据中的设备支出分项。

6月核心资本财发货量初值为增长0.3%，该数据被上修有可能会令第二季GDP亦获上修。政府周四将公布第二季GDP修正值。

6月企业库存和建筑支出数据已经表明，第二季GDP增长环比年率可能最高上修至3.4%，上月公布的初值为2.3%。第三季GDP增幅预估值约为2.8%。

7月交通运输设备方面的资本支出增长4.7%，提振耐久财总体订单增长2.0%。

汽车及零部件订单7月增长4.0%，因汽车生产商夏季让多数装配线维持运转，而没有停产进行改装。7月飞机订单下降6.0%。

7月未发货耐久财订单增加0.2%，为去年11月以来最大增幅，而库存则持平。(完)

(编译/审校 徐文焰/戴素萍/孙国玉/李婷仪/张若琪)

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