综述：美国企业支出陷入疲软 但经济增长保持动能

路透华盛顿5月26日 - 美国4月企业支出意愿连续第三个月减弱，机械需求疲软；但二手房购买合约劲增至10年高点，支持了经济增长加速的看法。

周四公布的另一份报告显示，上周初请失业金人数低于市场预估，再度接近周期低位，更进一步提振经济增长的景象。

“整体内需成长动能显然将好转。不过，企业资本投资活动表现疲弱，暗示此板块仍是拖累美国经济复苏的来源之一，”纽约道明证券副首席分析师Millan Mulraine说。

商务部公布，4月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.8%，3月为下滑0.1%。此数据为观察企业支出计划的重要依据。这些所谓的核心资本财订单现已连续下滑三个月。

路透调查受访分析师原平均预估上月核心资本财订单料为增加0.4%。

这些订单持续下滑的同时，制造产业继续受到能源价格下挫的拖累，因能源企业获利减少，斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)和哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)等油田技术服务公司不得不削减资本支出预算。

企业极力削减膨胀的库存，导致新订单增长放慢，也影响到在美国经济中占12%的制造业。美元升值亦拖累出口。

上月核心资本财生产增加0.3%，3月为下降0.3%。该数据用于计算国内生产总值(GDP)报告中的设备支出。

制造业的疲软还有很多集中在重型机械领域，那里的生产企业因为农用设备需求减少而受挫。4月机械订单锐减1.9%，3月为减少0.8%。

美国股市在近期强劲上涨后小幅走低，美国公债价格上升。美元兑一篮子货币下滑。

在另一份报告中，全美不动产协会(NAR)称成屋待完成销售指数上月跃升5.1%，至2006年2月以来最高。成屋待完成销售合同在一两个月后会计入销量，4月该数据飙升预示成屋销售将进一步增加。

就业市场收紧开始提振薪资，并且抵押贷款利率也仍然非常低，这对楼市构成支撑。不过待售房产不足依然是个障碍，房价上涨速度超过薪资增速，让一些首次购房人望而却步。

**就业市场健康**

另一份劳工部公布的报告显示，截至5月21日当周初请失业金人数下降1万人，经季节调整后为26.8万人。

分析师原本预计仅会降至27.5万人。初请失业金人数现已连续64周低于30万人这个划分就业市场强劲与否的分水岭，为1973年以来最长持续时间。

上述两项数据与零售销售、楼市和工业生产一道，表明经济增长环比年率在第一季降至0.5%后，再次恢复动力。美国亚特兰大联储现预计第二季GDP增长环比年率为2.9%。

尽管企业支出持续疲软，但诸多数据相当乐观，或让美联储得以在下月再次升息。

上周发布的美联储4月26-27日决策会议纪录显示，多数官员认为若数据持续指向第二季经济成长有所好转，则考虑6月或适宜升息。

在油价逼近每桶近50美元，且美元涨势退烧下，制造业有望扭转乾坤。

“制造业确实已然触底，浮现缓步好转的态势，而回升的程度仍有待观察，”Miller Tabak驻纽约首席经济策略师Anthony Karydakis指出。

商务部发布的报告亦显示，耐久财订单继3月增加1.9%后，于4月跳升3.4%。

这主要是受到运输设备订单激增8.9%所提振。民用飞机订单更大幅飙升64.9%。而汽车，金属制品，电脑及电子产品，电器设备及零部件等订单均见上扬。

4月耐久财库存持续下降，而未完成订单则增加0.6%。耐久财出货量继连两月下滑后，则上扬0.6%。耐久财库存对下降是制造业前景的好兆头。

美国初请失业金人数图表： link.reuters.com/dah52w 美国初请失业金人数及就业报告图表： link.reuters.com/juw75w 美国耐久财订单图表： link.reuters.com/baf65v 美国成屋、新屋及成屋待完成销售图表： tmsnrt.rs/1SX25aY (完)