分析：美国企业坐拥巨资却紧捂口袋 支出羸弱拖累经济增长

路透伦敦8月6日 - 美国经济继续从大衰退的深渊中复苏，但是复苏速度、轨迹和水平仍是人们的激烈争论焦点。

不过，有一点无需置疑，那就是经济的一个引擎未能发动，尽管油箱里的燃料已经创下纪录高位。

美国企业从没拥有过如此充裕的现金。但是企业投资或资本支出一直低迷，让分析师和策略师都大惑不解。他们一直预期支出回升，并对经济增长产生影响。

然而，企业却选择一头扎进1.8万亿(兆)的巨额现金堆，将资金用于重新聘回工人、资助并购交易或回购自身股份。通过长期投资业务来提振增长和回报的做法并不太多。

这说明商品和服务的基本需求疲弱，考虑到经济复苏已经五个年头，这显然逊于应有水平，而且强劲程度也不足以维持2.5%-3%左右的潜在增速。

于是问题陷入循环：需求疲弱也阻碍了资本支出增长，从而又拖累经济增长，最后压抑需求。

“等待企业投资加速一直是吃力不讨好的，”摩根士丹利在近期一份关于资本支出的14页报告中指出。“仔细研究投资不足的现象，会发现生产率以及经济趋势增长潜力的情况严峻。”

自2008-09年经济和金融危机以来，美国资本支出比起1990-2007年的趋势水准低了15%以上。以目前水准而言，这等于一年少了4,000亿美元，更不要说前五年积累的差额了。

在某种程度上，企业这种消极态度令人困惑。

根据Bridgewater Associates数据，美国的生产率增速目前接近30年低位。将资金投入研究、开发和技术，肯定能改善这种趋势。

资本支出的必要性也愈发迫切，因为许多企业都到了不得不更换老旧设备的时候。根据摩根士丹利数据，工业设备的平均使用年数现已近10.5年，为1938年以来最高。

**并购潮**

但汰换老旧设备并不足以对经济成长带来显着影响，企业的支出需要超过替换老旧设备的规模，然而至今情况并非如此。

若能说服公司高管相信需求将持坚，则肯定会有增加资本支出的先行条件。企业手上合计拥有近2万亿(兆)美元现金，他们已经降低杠杆及负债水准，当前融资成本低廉且条件宽松。

根据Bridgewater，资本支出的正面效应不论是短期或长期都能感受得到。

提升生产力的效果将有助于经济中长期的成长潜能，在此同时企业的获利及利润将提前浮现，因为资本支出项目是随着时间过去而摊平，然而相关营收则是会马上入帐。

然而企业高管倾向保有现金，其手中现金已经达到纪录高点。就算企业支出，也是花到其他地方，而非用于资本支出。

根据德意志银行数据，全球今年至今并购交易总额达到2.5万亿(兆)美元，较上年增长70%，由北美及欧洲带头冲高，其中北美增长83%至1.2万亿美元，和欧洲增长85%至7,730亿美元。

几乎可以肯定，今年将是危机以来并购交易最火热的一年。

此外，也出现一波企业向股东增派股息的趋势，以及大规模回购股票的作法再度抬头。

石油服务公司Halliburton(HAL.N)刚刚把股票回购规模扩大至60亿美元，石油巨头艾克森美孚(XOM.N)单单第二季就回购了30亿美元，而强生(JNJ.N)上个月宣布50亿美元的回购计划。

股票回购和派息或许并未给美国经济带来什么明显的提振，但是对股市绝对无害，美股已在上个月末飙升至纪录高位。

尽管大衰退以来，资本支出多次看似将要复苏，结果却都落空，但分析师依然预计资本支出将回升。倘若确实如此，整体经济应会受益。

摩根士丹利对此深信不疑，并预测资本支出增长5%左右。Bridgewater也预计资本支出将“逐步加快”，可以提振经济复苏。

但危险在于资本支出回升速度不够快。摩根士丹利称，“较符合以往经验的正常周期性回升，年增速大约超过8%，看起来根本不符现实。”(完)

(编译 朱晓军/石冠兰/张明钧/王兴亚；审校 王洋/田建华/蔡美珍)

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