过于严苛的资本规定恐扼杀信贷--美国明尼亚波利斯联储总裁

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿6月20日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一表示，如果监管部门对华尔街制定的资本规定过于严苛，可能会损及经济，并促使借款人投向非银行借贷机构的怀抱。
卡什卡利指出，美国银行体系需要深度改革以防止2008年金融危机重演，华尔街企业也应该持有更多资本来应对经济冲击。卡什卡利曾在美国前总统布什(布希，George W. Bush)任内供职财政部。
但卡什卡利向彼得森国际经济研究所称，监管部门必须注意到，迫使银行业者持有资本意味着这些机构用于放贷的资金可能减少。
“增持资本存在一些需要进一步研究的缺陷，”他发表讲话称。“尤其是，增持资本可能会推高放贷成本，并可能削弱经济活动。”
卡什卡利是在一个防范“过大而不能倒”现象的研讨会上发表的讲话。
银行业者持有现金、公债和其它容易出手的资产来防范危机，卡什卡利表示控制这些资本水平是增强银行实力的最简便方法之一。
但他警告道，对传统银行业者要求过高可能会给非银行机构带来优势。
“提高大型银行的资本标准，或有可能将风险推向对冲基金与保险公司等非银行业领域。”
卡什卡利表示，监管机关若是不小心行事，那么消费者保护可能变调成为繁文缛节；他以自己申请房屋抵押贷款的经验为例。
这位前高盛高管提供了自己的支票户头详细内容、租房纪录及其他文件，然后长期往来的银行才通过他的抵押贷款申请。
“我有过亲身体会，”卡什卡利在周一的演说后对记者表示，“这是个痛苦不堪的过程。”
他表示，如果必须面对严厉到不合理的条款与文件作业，那么部分信用可靠的借款人可能弃银行业而去。
不过卡什卡利也表示，他将继续主张自己偏好的整固银行业方式，也就是增加资本。
“如果我们现在不采取行动，以后也不会再这么做，”他表示。(完)
(编译 许娜/陈宗琦；审校 徐文焰)
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