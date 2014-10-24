美国议员要求在全美召回存在气囊安全隐患的汽车

路透华盛顿10月23日 - 两名美国议员周四要求安全监管部门发布全国召回令，召回那些气囊存在隐患，可能向乘员喷射金属碎片的汽车。

康涅狄格州参议员Richard Blumenthal和马萨诸塞州参议员Edward Markey称，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示应该立即召回这些汽车，“无论它们是在哪里注册”。两人均是民主党人。

NHTSA并未立即回应置评要求。

这些有隐患的气囊由日本高田(7312.T)制造，安装在10家汽车制造商生产的汽车中。至少有四个死亡案例与此问题有关，导致美国从去年以来召回了780万辆汽车，全球则自2008年以来召回了逾1,600万辆。

这些气囊的充气力道可能过强，有可能把碎片喷射到乘员的面部和颈部。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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