焦点：美国10月汽车销量创十年来同期最高水平 但通用不及预期

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透底特律11月3日 - 汽车厂商周一公布10月销量创10年来同期最佳水平，因皮卡和运动型车(SUV)需求旺盛，但通用汽车(GM.N)销售则不及预期。
这表明汽车业保持强劲势头。2010年以来汽车业增速一直高于整体经济。汽车销售情况通常是美国消费者支出状况的初步信号。
“美国经济今年稳步改善，在就业市场改善、消费者信心上升以及燃料价格下降的支撑下，经济成长会更为强劲，”通用汽车美国销售主管Kurt McNeil表示。
据研究公司Autodata Corp，美国10月汽车销量增加6.1%至128万辆，略高于分析师预期。
10月经季节调整后的销售年率为1,646万辆，接近汤森路透调查分析师预期的1,649万辆。
根据Autodata和政府统计，上次10月销售如此之高是在2004年，当时年率为1,710万辆。
销量高于分析师预期的有福特汽车(F.N)、克莱斯勒集团和日产汽车(7201.T)。
除了通用外，本田汽车(7267.T)亦不及预期，丰田汽车(7203.T)则符合预估。
汽油价格下跌有助于提振运动型车(SUV)和跨界休旅车的需求。福特汽车表示，多功能车和卡车占其销量的72%，高于上年同期的68.5%。
日产品牌的美国主管Fred Diaz表示，积压需求、汽油价格下滑以及消费者信心改善等多项因素表明，一直到12月销售将保持强劲势头。消费者信心目前处于2007年以来最高水平。
克莱斯勒集团的美国10月汽车销量成长22%至170,480辆，卡车和Jeep SUV需求劲增。克莱斯勒是菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)(FCAU.N)旗下公司。
福特汽车销量下滑2%至188,654辆，不过这在预料当中，因为该公司在最近几个月降低了F-150皮卡的产量，向铝制车身的改款车型过渡。新车型将在今年稍晚上市。
通用汽车销量微增0.2%至226,819辆，该公司表示正在采取措施，减少大型SUV的大宗销售，以牺牲部分销量为代价提高获利。
TrueCar总裁John Krafcik指出，通用汽车拥有大量卡车库存，这对于该公司最后一季在有利可图的皮卡市场的表现来说是好预兆，每年这个时期的卡车销量通常会上升。
丰田汽车销量增长7%至180,580辆。
日产汽车和本田汽车均公布跨界车型旺销，各自核心品牌10月的美国市场销量均创纪录高位。
克莱斯勒旗下的Ram皮卡销量大增33%。通用汽车包括雪弗兰Silverado和GMC Sierra的皮卡车型销量增加16%至68,530辆。
福特汽车的F-系列车型销量下滑0.6%至63,410辆。这是通用皮卡击败福特F-系列为数不多的记录之一。(完)
(编译 李爽/戴素萍/徐文焰；审校 张涛)
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