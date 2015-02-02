美国下令三家车厂召回210万辆汽车 因安全气囊问题再现

路透1月31日 - 美国联邦安全监管机关表示，三家大型车商将召回约210万辆较高车龄汽车，以修复可能导致安全气囊意外打开的缺陷。

美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)发布的这项召回行动，涉及的汽车制造商包括丰田汽车(7203.T)、菲雅特克莱斯勒(Fiat Chrysler Automobiles NV)(FCAU.N)以及本田汽车(7267.T)。

NHTSA官员Mark Rosekind表示，召回的车款中已有约400件安全气囊不慎打开的报告案例。Rosekind对记者表示，有部分导致轻伤的案例出现，不过并无已知的致命案例。

Rosekind表示，这项召回起因于安全气囊系统的一个有缺陷芯片(晶片)，召回车辆将重新更换整个安全气囊模组，包括由美国汽车安全系统供应商天合汽车(TRW Automotive Holdings)TRW.N生产的电路。

涉及此次召回的三家车厂，之前已经有三次召回行动以修复这项芯片问题。但NHTSA表示，有39件案例回报显示之前召回的车辆仍发生安全气囊不慎打开的问题，因此再度实施新的召回。

这次召回与之前数百万辆汽车因高田 (7312.T)安全气囊气体发生器缺陷的召回无关。美国安全监管单位已表示，有缺陷的高田气囊气体发生器在某些车辆中，可能会发生破裂，并向车厢内喷射金属碎片。

NHTSA公布这波召回的车款包括：2002-2003年款Jeep Liberty、2002-2004年款Jeep Grand Cherokees、2003-2004年款本田Odyssey、2003年款Acura MDX、2003-2004年款Pontiac Vibe、Dodge Viper、丰田Corolla、丰田Matrix，以及丰田Avalon等。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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