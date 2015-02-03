焦点：美国1月汽车销量超预期 油价下跌刺激卡车和SUV销售

1月22日华盛顿车展上展示的福特Super Duty皮卡。 REUTERS/Gary Cameron

路透底特律2月3日 - 美国三大汽车制造商1月在美国的汽车销量超过分析师预期，因汽油价格下跌，且信贷条件宽松，刺激多功能车和大型皮卡的销售。

全尺寸卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)是利润最高的车型。但1月部分厂商难以向经销商供应足够的这些车型。

路透的分析显示，卡车和SUV占通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)和菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)的1月总体汽车销量的69%，上年同期为66%。

通用周二表示，1月销量增长18%至202,786辆，福特称销量增长15%至178,351辆。路透调查的分析师预估分别为201,436辆和173,431辆。

菲亚特克莱斯勒旗下美国公司表示，1月销量增长14%至145,007辆。分析师预期为144,476辆。

“随着汽油价格下跌，人们想要购买跑得更快的较大型汽车，”AutoNation (AN.N)执行长Mike Jackson称，“这是人之常情。”

福特1月F系皮卡销量达创纪录的54,370辆，并称重新设计的2015款F-150汽车仍供不应求，尤其是包括King Ranch和Platinum在内的高端车型。

通用汽车表示，旗下全尺寸雪佛兰Silverado和吉姆西西拉(GMC Sierra)皮卡的总销量增长了22%，至48,727辆。新款中型尺寸Colorado和Canyon皮卡的销量总计达8,147辆。

菲亚特克莱斯勒旗下Jeep和Ram销量分别增长23%和21%。

丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)的1月销量均高于预期，而本田汽车(7267.T)表现落后。

丰田汽车销量增长16%达169,194辆，其中高端品牌雷克萨斯(Lexus)销售创下纪录高点。

日产汽车销量增加15%至104,107辆，其良好的业绩部分是因为Rogue、Pathfinder和Murano等多功能车旺销，同时Versa、Sentra和Altima轿车亦有上好表现。

本田汽车表示，1月销量较上年同期增加12%，为102,184辆，比分析师预期略差一点。思域(Civic)和雅阁(Accord)的销量下降，但最畅销的跨界车CR-V销量跳增22%。

克莱斯勒估计的美国1月汽车销量年率为1,700万辆，其中包括约30万辆中型和重型卡车。

路透访问了47位分析师，调查结果预测1月不包括大型卡车在内的汽车销售年率为1,660万辆。(完)

(编译 张荻/许娜/郑茵 审校 张涛)

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