恶劣天气导致美国2月汽车销售放缓 逊于分析师预期

路透底特律3月3日 - 恶劣的冬季天气连续第二年导致美国2月汽车销售放缓，一些汽车大厂的销量未能达到分析乐观的预期。

七大汽车厂商中的六家周二公布2月销量同比增长，但均逊于预期。

“大自然对我们不太友善，”日产(Nissan)品牌的美国主管Fred Diaz表示。他预期，随着天气改善，汽车业损失的销量将会得到弥补。

据市场调研公司Autodata，2月美国汽车总体销量增长5.3%至1,257,619辆。路透调查的分析师给出的预期是增长7.1%。

2月美国汽车行业的销售年率为1,623万辆，远低于路透调查的分析师预期的1,670万辆。

多数汽车厂商把销售不如人意归咎于美国东北和中西部的极端天气，有些厂商也提到2月底燃料价格出现上涨。

“2月20日过后销量明确放缓，”福特汽车(F.N)美国销售部门副总裁Mark LaNeve表示。LaNeve说，福特的大宗销售销量下滑，但零售销量持平。

研究公司TrueCar总裁John Krafcik表示，极端天气对轿车销量的影响可能超过卡车。

通用汽车(GM.N)表示，美国2月轿车和卡车销量较上年同期增长4%至231,378辆，而福特的销量下降了2%至180,383辆。菲亚特克莱斯勒汽车(Fiat Chrysler Automobiles)(FCAU.N) (FCHA.MI)销量增加6%至163,586辆。

丰田汽车(7203.T)称，2月轿车和卡车销量增长13%至180,467辆；日产汽车(7201.T)销量增加3%至118,436辆；本田汽车(7267.T)销量增加5%至105,466辆。

上周五密西根大学公布的一份调查报告显示，2月美国消费者信心指数从1月触及的11年高位回落，因冬季异常严寒的天气带来压力。

尽管信心转弱，“我的客户也并没有在感到恐慌，”AlixPartners总经理Mark Wakefield表示。

根据行业调研刊物Kelley蓝皮书，2月汽车平均交易价格较前月小幅下滑至33,299美元，不过仍较上年同期高出1,145美元。

TrueCar的资料显示，汽车厂商在每辆汽车上的平均促销支出稳定在2,623美元。

国内豪华汽车品牌2月销售情况不佳，通用汽车旗下的凯迪拉克销量下滑13%，福特旗下的林肯则减少7%。

汽油价格持续偏低阻碍了电动汽车的销售，雪弗兰Volt混合动力汽车销量大减43%，福特C-Max混合动力车减少26%，日产汽车Leaf则下滑16%。

小型汽车和家庭轿车销量也下滑，大型卡车则继续旺销。通用旗下全尺寸雪弗兰Silverado和GMC Sierra皮卡销量分别增长24%和6%。

与之相比，福特旗下的F系列皮卡销售却较为逊色，目前生产已提高至满产，而销量微降1%。克莱斯勒旗下的Ram皮卡销量增长7%。(完)

(编译 张涛/王颖/徐文焰；审校 戴素萍/郑茵)

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