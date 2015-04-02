焦点：美国3月新车需求回暖 但六大车厂销售情况好坏不一

4月1日，现代汽车在纽约国际车展上新发布的现代途胜。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透底特律4月1日 - 美国消费者对新车的需求在3月开始转暖，对于豪华汽车和大型卡车的需求尤为强劲，但不是每家车厂的生意都有改善。

行业咨询公司Autodata Corp表示，3月新车销量较上年同期增长0.6%，达到1,545,802辆。3月销售时间比上年同期少一天和一个周末。

丰田汽车(7203.T)、现代汽车(005380.KS)、起亚汽车(000270.KS)和奥迪(VOWG_p.DE)等表现强劲。

据市场调研公司TrueCar Inc (TRUE.O)的产业分析副总裁Eric Lyman，到经销商那里看车的消费者数量上月见涨，而由于严冬造成的积压需求，“第二季情况看来会更加有利”。

3月销售年率大幅反弹至1,715万辆，2月时为1,620万辆。

上个月的销售部分是由德国和日本豪华车款，以及对美国大型卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)的强劲需求所带动。

各家汽车厂商的销售业绩大不相同，前六大厂商中只有三家优于分析师的预期，且只有两家超过上年同期的销量。

其中只有丰田汽车是两者兼具。该公司销量增加2.9%至229,959辆。分析师预估为223,280辆。

丰田美国销售部门的汽车业务资深副总裁Bob Carter表示，3月是表现强劲的一个月。他并称，卡车和SUV的需求正在推动市场。“我们的每一款轻型卡车...都供应有限。”

菲亚特克莱斯勒FIA.MI(FCAU.N)表示，销量增加1.7%至197,261辆，与预期相符。

福特汽车(F.N)和日产汽车(7201.T)销售超过预期，但仍较上年同期下降。福特销售下降3.4%至235,929辆，日产销售下降2.7%至145,085辆。

通用汽车(GM.N)和本田汽车(7267.T)表现不及预期，且销售双双下降。其中通用下降2.4%至249,875辆，本田下降5.3%至126,293辆。

3月美国国内豪华汽车销售疲软，但全尺寸林肯领航者(Navigator)和凯迪拉克Escalade运动型车(运动休旅车，SUV)显然除外。

而同期外国豪华品牌汽车销售大多同比增长1-20%。

福特和雪佛兰扩大对全尺寸皮卡的支持，经销商对2015年款车型提供的折扣高达9,000美元，对2014年款至少折让12,000美元。

尽管大幅降价，但福特畅销款F系列皮卡汽车3月销量下降近5%。通用旗下雪佛兰Silverado销售则增长7%。

分析师称，汽车成交价格提高，反映了3月消费者信心上升。TrueCar估计，3月新车均价升至32,201美元，比上年同期提高2.1%。(完)

(编译 张涛/戴素萍/李爽 审校 王兴亚/徐文焰/王丽鑫)

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