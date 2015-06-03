焦点：美国5月汽车销售达近10年来最高 因油价低且贷款易

路透底特律6月2日 - 消费者受到贷款取得容易及汽油价格便宜所激励，使得5月美国汽车销售速度达10年来最快，与其他经济指标的疲弱表现大相迳庭。

根据Autodata Corp，美国5月汽车销售经季节调整后的年率达1,779万辆，为2005年夏季以来最高。

周二当汽车厂商公布强劲销售时，其他数据则显示美国4月工厂订单下滑0.4%。前一天美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员才表示，第二季经济成长可能较预期来得缓慢。

5月卡车及运动型车(运动休旅车，SUV)的销售再次领升，这对主要汽车厂商的利润率来说是个好现象。由于美国汽油价格平均为每加仑2.75美元，将近较去年此时少了1美元，消费者因此买进卡车和运动型车。

消费者发现获得汽车贷款愈发容易。Experian称，有近30%的新车贷款还款期限超过六年。

预期今年美国汽车销量将超过1,700万辆，将是2005年以来最高，当时为1,694万辆。

**消费者重又光顾汽车展销厅**

据汽车厂商周二公布数据，通用汽车5月销量增加3%，菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)(FCHA.MI)的销量增加4%。

福特汽车(F.N)的销量减少1%，因其F系列的皮卡车销售量减少10%。福特的主要车款，F-150皮卡仍需求旺盛，该公司称，今年夏天有两家生产车间将减少停工期。福特表示，随着在堪萨斯和密苏里的工厂增产，F-150皮卡销量将增加。

通用汽车发言人称，寒冬过后随着更多消费者重又光顾汽车展销厅，5月汽车销售连续第二年提高。

拜皮卡和跨界车的强劲销量所赐，通用汽车销量达到293,097辆。通用汽车称，5月平均售价增加550美元，至约每辆车34,000美元。

丰田汽车(7203.T)与日产(Nissan)汽车(7201.T)的5月销售皆下滑不到1%。本田汽车(7267.T)销售增长10.6%。

5月菲亚特克莱斯勒的美国销售达到202,227辆，为2007年3月以来首度单月销售突破20万辆。

市场研究机构MaritzCX的Dave Fish表示，2008-2013年这段延后购买新车的时期落幕后，消费者重返展示间，汽车制造商持续因此获益。Fish预估，如果今年车商在美国的汽车与轻型卡车销售量达到1,710万辆，那么仍将有1,300万辆旧车有待汰换。

但他提出警告表示，也有迹象显示复苏可能有限。许多年轻消费者推迟取得驾驶执照或延后买新车，且平均来看，家庭也未添购更多汽车。(完)

(编译 戴素萍/孙茉莉/陈宗琦；审校 王丽鑫/李爽/张若琪)

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