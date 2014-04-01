美国3月汽车销量随着气温回暖 4月表现有望更上一层楼

图为美国最大的二手车经销商CarMax位于加州Duarte的一处销售点，摄于2014年3月28日。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透底特律/旧金山4月1日 -美国五家主要汽车生产商周二表示3月销量增长，表现好于市场预期，点燃漫长冬季过后汽车销售可能将在4月更加强劲反弹的预期。

3月汽车销量折合成年率为1,640万辆，增幅达5.7%，远高于汤森路透访问的40名分析师的预期。这些分析师平均预计，3月汽车销量折合成年率为1,580万辆，增幅为2%。

福特和丰田汽车高管表示，受寒冷天气和暴风雪影响，许多购车者3月初放弃去经销商展厅看车。但3月下半月的表现使人寄望4月销售将表现强劲。

福特汽车美国销售部副总裁John Felice称，3月底的销售情况显示，“良好趋势将延续到4月”。

丰田汽车美国销售部总经理Bill Fay表示，“我们乐观地认为，凭借这股势头，4月销量将继续反弹。”

通用汽车(GM.N)美国市场汽车销量较上年同期增长4%，福特汽车(F.N)美国销量增长3%，丰田汽车(7203.T)销量成长5%， 菲亚特-克莱斯勒汽车FIA.MI旗下克莱斯勒集团销量增加13%。表现均好于汽车行业研究公司Edmunds.com的预期。

日产汽车(7201.T)3月销量亦高于预期，增长8%至149,136辆。

通用汽车销量增幅达到4%，好于预期的增长0.5%。不过市场周二对该公司的关注重点大多放在执行长Mary Barra在国会作证之上。Barra必须解释为何该公司对与至少13人死亡有关的点火开关故障反应迟缓。

行业研究公司Kelley Blue Book的分析师Alec Gutierrez表示，目前判断通用汽车的召回危机是否对其销量造成了冲击为时尚早，但买家可能很快转向其他品牌。

通用汽车股价周二收低0.2%报34.34美元。福特汽车股价大涨4.6%报16.32美元。大盘标准普尔500指数.SPX则收升0.7%。

**促销力度加大**

汽车销量是衡量美国消费者对大宗商品需求的早期指标，在每个月初发布，比政府公布的零售销售和耐久财(耐用品)报告要早。美国经济在今年前两个月表现低迷，汽车销售情况也是如此，因为美国大部分地区遭遇猛烈暴风雪的袭击。不过此后已经出现经济回暖迹象。

行业调研机构TrueCar的执行副总裁Larry Dominique指出，汽车销量的提升或许与汽车厂商在3月加大促销力度有关。他表示，购车优惠幅度提升了8%，达到每辆新车平均让利2,800美元。

本田汽车(7267.T)的美国市场3月销量下滑2%至133,318辆。虽然销量下滑，但不少分析师原本预计跌幅会更大，例如Edmunds就认为跌幅可能达到10%。

现代汽车(005380.KS)美国销量亦减少2%至67,005辆。其姊妹企业起亚汽车(000270.KS)销量则大增11.5%至54,777辆。

宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)表示，3月销量增长8%至35,762辆，不过公司旗下MINI品牌销量骤降40%。宝马品牌销量大增19%至32,107辆。

富士重工(7270.T)旗下品牌斯巴鲁(Subaru)表示，3月销量劲增21%达到36,701辆，得益于公司在美国销售情况最佳的森林人(Forester)跨界车型销量猛增53%。

大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)(VOWG_p.DE)美国市场3月销量下滑3%至36,717辆。其最热销车型捷达和帕萨特销量分别增长5%和16%。

马自达汽车(7261.T)3月销量增长9%至34,903辆，创下该公司自2007年以来在美国市场最好的3月销售表现。

三菱汽车(7211.T)也录得2008年8月以来最佳表现，该月美国市场销量劲增70%至8,996辆。(完)

(编译 许娜/徐文焰；审校 孙茉莉/侯向明)

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